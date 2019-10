Dembélé krijgt twee duels schorsing en mist Clásico

Dort­mund-directeur Watzke: ‘We hadden beter alle spelers kunnen laten gaan dan Klopp’

13:42 Borussia Dortmund had vier jaar geleden coach Jürgen Klopp nooit mogen laten gaan. Dat zegt de baas van de club, Hans-Joachim Watzke, in een binnenkort te verschijnen boek over zijn tijd bij Dortmund.