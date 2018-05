Definitief geen WK voor Koscielny, tot begin december uitgeschakeld

Koscielny is inmiddels geopereerd en staat zeker tot begin december aan de kant.

De aanvoerder van Arsenal ging in Madrid al vroeg in de wedstrijd kermend van de pijn naar de grond. Zonder dat de bal en een tegenstander in de buurt waren, leek Koscielny zich te verstappen. De 51-voudig international van Frankrijk greep meteen naar de onderkant van zijn rechterbeen.



,,Laurent is er kapot van'', zei manager Arsène Wenger over zijn landgenoot, die het WK in Rusland moet missen. Koscielny (32) had al aangekondigd na het mondiale toernooi te stoppen als international. Hij verloor twee jaar geleden met de nationale ploeg de EK-finale in eigen land.