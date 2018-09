Deense rel niet eerste geldconflict dat leidt tot bizarre situatie

Denemarken oefent vanavond tegen Slowakije in aanloop naar de Nations League, maar achter de schermen ligt de Deense bond DBU in de clinch met een groot aantal internationals over individuele sponsorcontracten. De DBU wil de oefeninterland door laten gaan uit angst voor een schorsing van de UEFA. En dus is er een interim-bondscoach (John Faxe Jensen) en een groep Deense zaalvoetballers en semi-profs aangewezen om de wedstrijd tegen Slowakije te spelen. De hoop van voetbalminnend Denemarken is dat het cao-conflict is opgelost op het moment dat de Nations League begint voor de Denen, zondag om 18.00 uur tegen Wales. Maar geheel nieuw zijn dergelijke praktijken niet.