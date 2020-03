‘Deens oud-international in Amsterdam besmet met corona’

De reden is dat ze allemaal in contact stonden met voormalig international Thomas Kahlenberg, die zondag aanwezig was bij de wedstrijd tussen Brøndby en Lyngby BK. De 47-voudig international werd volgens de Deense media tijdens een recente reis naar Amsterdam besmet met een coronavirus.

Lyngby BK schrijft op haar website dat de drie spelers in quarantaine zijn geplaatst omdat ze het risico lopen besmet te zijn geraakt met het virus. Joel Kabongo is ook in quarantaine geplaatst nadat hij in nauw contact met Thomas Kahlenberg was tijdens de wedstrijd. Ze moeten allemaal de komende 14 dagen thuis blijven.



Lyngby schrijft dat geen van de drie spelers nog tekenen van besmetting vertoont. Ze zijn echter om veiligheidsredenen door het Deense Agentschap voor patiëntveiligheid in quarantaine geplaatst om verdere overdracht van de ziekte te voorkomen.