Debuut Klaassen bij Werder smaakt naar meer

Het debuut van Klaassen smaakte naar meer. Met Werder Bremen lijkt de middenvelder een prima keuze te hebben gemaakt. De club die eerder de carrière van Kevin de Bruyne – destijds op een dood spoor bij Chelsea – nieuw leven inblies, kon ook wel eens een heilzame werking hebben op de loopbaan van de ex-Ajacied. Anders dan bij Everton, waar Klaassen vorig seizoen geen poot aan de grond kreeg, moet hij in Bremen de man worden om wie alles draait. Niet voor niets legde de viervoudig landskampioen deze zomer 13,5 miljoen euro voor hem neer. Werder kan de impulsen van de Oranje-international goed gebruiken, zo bleek in de competitiestart tegen het stugge Hannover. Met een nadrukkelijk aanwezige Klaassen begon de thuisclub sterk aan de wedstrijd, maar gaandeweg werd duidelijk de ploeg van trainer Florian Kohlfelfdt niet overloopt van creativiteit. Zonder aanvoerder Max Kruse, die vlak na rust geblesseerd uitviel, houdt het wat stootkracht betreft niet over. Klaassen stond na rust twee keer aan de basis van een uitstekende kans. Maar zowel Ludwig Augustinsson als Yuya Osako schoten op aangeven van de middenvelder naast. Invaller Claudio Pizarro moest er in de slotfase aan te pas komen om Werder aan de winst te helpen, maar ook de bijna 40-jarige veteraan kreeg de bal er niet in. Tot overmaat van ramp maakte Hannover-invaller Hendrik Weydandt vlak na een gemiste kopkans van Pizarro de 0-1.

Vijf minuten voor tijd kregen Klaassen en co alsnog loon naar werken toen Gebre Selassie met dank aan bliksemafleider Pizarro de 1-1 binnen kopte. Ver in blessuretijd was Werder nog dichtbij de winst. Op aangeven van Milot Rashica (ex-Vitesse) kopte Johannes Eggestein echter naast.



De Nederlanders in de Bundesliga begonnen goed aan het seizoen. Dankzij een vroege goal van Vedad Ibisevic won Karim Rekik met Hertha BSC van het gepromoveerde FC Nürnberg: 1-0. Jetro Willems (basis) en Jonathan de Guzman (invaller) boekten met Eintracht Frankfurt een 0-2 zege bij SC Freiburg. De Guzman leverde de assist voor de 0-2 goal van voormalig FC Utrecht-spits Sebastien Haller. Bij FC Augsburg, dat in Freiburg een 1-0 achterstand omboog in een 1-2 overwinning, was Jeffrey Gouweleeuw 90 minuten van de partij.