Debutanten Bogarde en Swinkels met piepjong Aston Villa onderuit tegen Liverpool

De Rotterdammer Lamare Bogarde (17), neefje van Winston en broer van Hoffenheim-verdediger Melayro, stond in de basis bij Aston Villa, waar uitsluitend debutanten aan de aftrap verschenen. De eveneens 17-jarige Sil Swinkels uit Sint-Oedenrode viel in. Hij maakte afgelopen zomer de overstap van Vitesse naar Aston Villa, Bogarde stapte in de zomer over van Feyenoord naar de club uit Birmingham. Swinkels werd twee dagen geleden 17, Bogarde drie dagen geleden.



Liverpool kwam al na 4 minuten op voorsprong via Sadio Mané. Vlak voor rust zorgde Louie Barry (ook pas 17) voor de verrassende gelijkmaker. Een echte stunt zat er echter niet in, want na rust liep Liverpool via goals van Georginio Wijnaldum, opnieuw Sadio Mané en Mohamed Salah alsnog uit naar een ruime overwinning.