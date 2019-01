Debutant Sandler: ‘Nummer 34 als eerbetoon aan Appie Nouri’

Geert Langendorff



,,Ik kon door een lichte blessure de afsluitende partij niet in zijn geheel meedoen”, vertelde de Amsterdammer. ,,Alleen mijn broer zat op de tribune. Mijn ouders waren al teruggevlogen.”



Voor Sandler voelden zijn eerste minuten in het Etihad Stadium als een beloning voor een lang gevecht om fit te worden. Door een gescheurde meniscus stond hij vijf maanden langs de kant. ,,Ik heb keihard gewerkt”, vertelde de centrale verdediger. Hoewel Guardiola hem tegen Rotherham als controlerende middenvelder gebruikte, ligt zijn toekomst in het hart van de defensie.



,,Daar speel ik altijd. Eerlijk, ik heb nog nooit op het middenveld gestaan. Waarom nu wel? Ik stond daar tijdens de trainingspartij. Passes versturen. Sinds ik hier ben, probeer ik me te ontwikkelen als centrale verdediger. Vincent Kompany helpt me daarbij enorm. Ik leer ongelooflijk veel van hem.” Sandler wil niet te ver vooruitkijken. ,,Ik genoot hier enorm van. Of ik binnenkort weer een kans krijg, weet ik niet. Ik wil vooral eerst helemaal fit worden.”