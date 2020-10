Deal dichtbij, maar geduld van Depay en Barça wordt maximaal op de proef gesteld

Maandag deadlineDe witte rook zit al in de schoorsteen, maar het geduld van Memphis Depay wordt nog even op de proef gesteld. Dit weekend hoopt FC Barcelona eindelijk een definitief akkoord te bereiken met Olympique Lyon over de Oranje-international, maar de gecompliceerde deal wordt een klassiek staaltje last-minute-werk richting de transferdeadline van maandag.

Depay (26) bereikte op hoofdlijnen al een tijdje geleden een akkoord met de club van trainer Ronald Koeman, maar Barcelona zit uiterst krap in zijn financiële mogelijkheden. Om Depay definitief binnen te halen als nieuwe ‘nummer 9’ moet het eerst ruimte zien te creëren in zijn eigen salarishuishouding en begroting. Dat is een kwestie van passen en meten. De Spaanse (voetbal)autoriteiten kijken bovendien streng mee met de noodlijdende Catalaanse club, die de laatste jaren honderden miljoenen verspilde aan miskopen.

FC Barcelona sleet weliswaar Luis Suárez al aan Atletico Madrid, terwijl het ook Arturo Vidal, Nelson Semedo en Ivan Rakitic al zag vertrekken, maar de vraag is nog of dat voldoende is. Het halen van Ajacied Serginho Dest had deze week prioriteit, domweg omdat Koeman op de rechtsbackpositie nog amper opties had na de verkoop van Semedo. Depay is de volgende op de wensenlijst van de coach, die weliswaar veel aanvallers heeft, maar geen pure centrumspits van internationaal niveau.

Barcelona is daarbij echter afhankelijk van de bewegingen op de markt. Manchester United overweegt Barça-aanvaller Ousmane Dembélé over te nemen, mogelijk op huurbasis: een akkoord over die transfer zou de weg voor Depay wél meteen vrij maken. Zonder een vertrek van Dembélé wordt echter een staaltje creatief boekhouden gevraagd in de komende 48 uur.

De algemene verwachting is wel dat een transfer er komt. Koeman ziet in Depay de diepe spits die hij in zijn 4-2-3-1 systeem nog nodig heeft. De voetballer zelf wil ook dolgraag, terwijl Lyon het geld goed kan gebruiken, naar verluidt een transfersom rond de 20 miljoen euro. Een relatief laag bedrag voor een club als Barcelona, doordat het contract van Depay nog slechts een klein jaar doorloopt.

Voor de voetballer zelf worden het spannende uren. Depay heeft er nooit een geheim van gemaakt in de absolute top te willen spelen. Na een mislukt avontuur bij Manchester United lonkt die kans nu meer dan ooit.

Volledig scherm Memphis Depay in actie namens Olympique Lyon. © AP