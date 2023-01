De wonderlijke trainerscarrière van Robin Veldman: ‘Papa, waarom wil iedereen met je op de foto?’

PSG in Franse beker zonder Messi, Neymar, Mbappé en Hakimi

De fans van Paris Saint-Germain moeten nog even wachten voordat hun sterspeler Lionel Messi weer in actie komt. Hoewel de Argentijnse sterspeler de training heeft hervat na het WK, geeft coach Christophe Galtier de wereldkampioen nog rust. Hij ontbreekt vrijdag in de bekerwedstrijd tegen Chateauroux, een club van het derde niveau in Frankrijk.

14:53