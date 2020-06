De wedstrijd van de eeuw is een halve eeuw oud

De halve finale op het EK 1988 was fraai (voor ons dan) en de WK-finale van 1974 was legendarisch maar dé wedstrijd van de vorige eeuw werd gespeeld in 1970, precies een halve eeuw geleden. Italië-West-Duitsland op het WK van dat jaar in Mexico. Met een scoreverloop dat Alfred Hitchcock nog niet had kunnen bedenken (4-3 na verlenging).

Op een muur op het immense Azteken-stadion staat het bewijs op een plaquette en in Italië zijn er hele boeken volgeschreven over de Partita del secolo waarin vijf keer werd gescoord in de verlenging. De wedstrijd van de eeuw dus. Zelfs de Duitsers spreken van het Jahr Hundertspiel en ruimen in het nationale voetbalmuseum in Dortmund een hele wand in voor die halve finale van het WK.

,,Terecht”, vindt ook Italië-kenner David Endt die de wedstrijd beleefde op een jongenskamertje met zijn vrienden. ,,Op een piepkleine tv. We waren zestien en speelden die dagen op een pleintje dat we San Siro noemden. Natuurlijk waren we voor Italië.” Het bijzondere aan de wedstrijd was dat alles zich zo’n beetje afspeelde in de verlenging. De wedstrijd kabbelde zo’n beetje voort na de openingstreffer van Roberto Boninsegna, voor zover halve finales van een WK kunnen voortkabbelen. En als Duitsland in 1970 nog niet de reputatie had van het land dat altijd scoorde in de laatste minuut, dan begon dat voetbalcliché precies toen een bepaalde vorm aan te nemen. Het was Karl-Heinz Schnellinger namelijk die West-Duitsland in leven hield in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Het was voor Italië pas de tweede tegengoal van het toernooi (zie daar het tweede voetbalcliché). ,,Schnellinger scoorde met een slidingachtige tackle”, zo weet Endt nog.

Volledig scherm De spelers van West-Duitsland worden voor de verlenging verzorgd. © BSR

Verlenging

En toen kwam dus die verlenging waarbij spelers bij voorbaat al op apegapen lagen. Neem Franz Beckenbauer. De sierlijke verdediger speelde door met zijn arm in een mitella. De twee wissels (voor het eerst toegestaan op een WK, net als gele en rode kaarten) waren al verbruikt. In het warme Mexico-stad zagen meer dan honderdduizend toeschouwers dat de doelpunten opeens vielen als rijpe appelen.

Even denkt West-Duitsland de wereldtitel voor het grijpen te hebben maar Europees kampioen Italië trekt alsnog aan het langste eind. De doelpunten komen ook van spelers die doorgaans niet vaak scoren. ,,Zoals de rechtsback van Italië, Tarcisio Burgnich.”

Het Italië van toen kent sowieso ‘honderden’ verhalen, weet Endt. ,,Doelpuntenmaker Boninsegna bijvoorbeeld ging op het laatste moment mee omdat Pietro Anastasi voor het WK een acute blindedarmontsteking kreeg. Al gaan er ook verhalen dat Anastasi een liesbreuk had opgelopen bij een wilde vrijpartij.”

De laatste, winnende treffer van Gianni Rivera was schitterend. ,,Hij, Rivera, was op zijn top op dat moment maar in deze wedstrijd was hij invaller. De bondscoach koos voor Sandro Mazzola. Hij kon nu eenmaal beschikken over twee nummers tien. Mazzola was meer de werker. Eerder nog bij de goal van Gerd Müller maakte Rivera een vergissing. Hij dacht bij een corner dat de bal naast zou gaan en greep niet in. Bij het doelpunt dat hij maakte, zette hij de Duitse doelman Sepp Maier op het verkeerde been. Zo werd hij de held. Om de steeds weer uitgevoerde wissel tussen de twee sterspelers, staffetta (estafette) werd bondscoach Ferruccio Valcareggi beroemd. En dat was niet per se positief.”



Dat de finale van het WK daarna werd verloren van het Brazilië van Pelé is in Italië inmiddels volledig geaccepteerd. Wereldkampioen werden ze daarna immers nog twee keer (1982 en 2006). En die plaquette op het Azteken-stadion gaat nooit meer weg. Het is aan de voetballers van de 21ste eeuw om ook ooit zo’n wedstrijd van de eeuw voort te brengen.