Dé wedstrijd om 220 miljoen euro: Luton Town en Coventry City ruiken ticket voetbalschatkamer

Beide clubs speelden 5 jaar geleden nog op het vierde niveau van Engeland. Nu zijn ze slechts één zege verwijderd van hét voetbalwalhalla: de Premier League. Op Wembley staan Luton Town en Coventry City tegenover elkaar in de finale van de play-offs waarin promotie én meer dan 200 miljoen euro op het spel staan. Dat is wel wat anders dan de mogelijke 40 miljoen waar Ajax en PSV om strijden.

Burnley won het Championship, de tweede voetbalcompetitie van Engeland, en Sheffield United werd tweede. Daarmee verzekerden die ploegen zich van een startbewijs voor het nieuwe Premier League-seizoen. Net als in Nederland heeft ons overzeese buurland een nacompetitie met als inzet promotie naar het hoogste niveau. Verschil is dat in Engeland 4 teams uit het Championship deelnemen en in Nederland 6 uit de Keuken Kampioen Divisie en één uit de eredivisie.

Na de halve finales medio mei zijn Luton Town en Coventry City the last teams standing. Luton schakelde Sunderland uit met 3-2 over twee wedstrijden, Coventry versloeg Middlesbrough met 1-0. De twee gevallen Engelse clubs roken al een plekje in de voetbalschatkamer, maar de cultclubs bleken te sterk en strijden zaterdag 27 mei om de glitter en glamour voor 90.000 uitzinnige supporters in Wembley Stadium.

Luton Town: een romantische club met ouderwets stadion

Iedere romantische voetballiefhebber zou het prachtig vinden: Luton Town in de Premier League. Geen rijke eigenaar die geld blijft pompen in de club en zeker ook geen hypermodern stadion in Bedfordshire. Nee, een ouderwets stadion midden in een Lutonse woonwijk.

De thuislocatie van Luton is zelfs zo ‘cult’ dat een renovatie noodzakelijk is bij promotie. De faciliteiten zijn achterhaald en de regels van de FA voor een stadion zijn nou eenmaal strenger in de Premier League. Van de 220 miljoen euro gaat dan ‘slechts’ 5 procent naar de verbouwing waardoor er een mooi potje overblijft voor transfers. In 2024 komt er sowieso een fonkelnieuw stadion. Dat ligt dichter bij het centrum en biedt plaats aan 17.500 mensen. Nu kunnen 10.000 fans Kenilworth Road in.

Volledig scherm Luton Town speler Tom Lockyer viert dat zijn ploeg naar de play-off finale op Wembley gaat. © Action Images via Reuters

De geschiedenis van het in 1885 opgerichte Luton Town is groot, maar het succes vrij karig. In het seizoen 1987/1988 won het de enige hoofdprijs, namelijk de League Cup. Eén keer werd de titel gewonnen op het tweede niveau, in 1981/1982. Nog langer geleden, in 1958/1959, haalden The Hatters de finale van de FA Cup. Deze ging met 2-1 verloren tegen Nottingham Forest.

Wat het verhaal mooier maakt is dat de club in 2017/2018 nog in League Two, het vierde niveau in Engeland, speelde. Destijds eindige Luton als tweede achter Accrington Stanley. Dit leverde een promotieticket op. Een seizoen later werden The Hatters kampioen in League One en kwam het dus terecht in het Championship.

De laatste vier seizoenen ontwikkelde het team van Rob Edwards zich gestaag tot een promotiekandidaat naar de Premier League. En dat woordje promotiekandidaat kan dus met één zege worden omgezet in promovendus. Eén wedstrijd moet er nog gewonnen worden, tegen Coventry City. Als dat lukt is Luton na 31 jaar terug in de Premier League. De 7de plek in 1986/1987 is de hoogste positie ooit voor Luton Town.

Coventry City: Nederlander als speler van het jaar en Europese verbanning

De andere finalist van de promotie play-offs is wat moderner dan Luton. Coventry City beschikt over een stadion zo groot als dat van PSV. Daarnaast biedt het faciliteiten waar een toerist u tegen zou zeggen bij een bezoek aan die stad. De Coventry Building Society Arena (CBA Arena) beschikt over een hotel, winkelcentrum en casino. Daarnaast kan je er ook nog voetbal kijken, volgend jaar mogelijk op Premier League-niveau.

The Sky Blues reiken ieder seizoen een award uit voor beste speler. Zowel dit als vorig seizoen ging de prijs naar een landgenoot. Gustavo Hamer (voormalig speler Feyenoord, FC Dordrecht en PEC Zwolle) was de beste in de ogen van de fans. Sinds zijn komst in 2020 speelde hij al 122 wedstrijden voor Coventry en zaterdag tegen Luton wordt de belangrijkste ooit voor de 25-jarige in Brazilië geboren Nederlander.

In de finale op 27 mei 2019 was Anwar El Ghazi een doorslaggevende factor tijdens de play-off finale. Hij maakte de openingstreffer namens Aston Villa in een 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Derby County. Dat kunststukje is nu wellicht weggelegd voor Hamer. Hij scoorde al de enige en winnende goal in de halve finales tegen Middlesbrough.

Volledig scherm Gustavo Hamer scoort de 0-1 in en tegen Middlesbrough. © James Heaton/News Images/Sipa USA

Coventry City won eenmaal de FA Cup. In het seizoen 1986/1987 met 3-2 te sterk voor Tottenham Hotspur. Destijds leverde dat nog een ticket op voor de UEFA Cup Winners Cup. Maar de ploeg uit West Midlands bleef thuis omdat Engeland geen teams Europa in mocht sturen door het Heizeldrama.

Daarna ging het langzaamaan slechter met de club. In 2001 degradeerde het uit de Premier League en in seizoen 2017/2018 was het zelfs actief op het vierde niveau. Sindsdien is de opmars van Coventry vergelijkbaar met die van Luton. Via promoties en een gestage ontwikkeling in combinatie met stabiliteit is een Premier League-ticket opeens dichtbij voor de ploeg van coach Mark Robins.

Bij promotie kan er gejaagd worden op het stokoude clubrecord. In 1969/1970 eindigde Coventry City, dat is opgericht in 1883, namelijk op de 6de plek in de hoogste Engelse competitie. Al is de algemene verwachting dat dat record voorlopig blijft staan.

