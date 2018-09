De Vrij vindt Mbappé beter dan Ronaldo

,,Eerlijk gezegd geloofde ik eerst niet dat Cristiano naar Italië zou komen'', vertelt De Vrij in de Italiaanse krant Corriere dello Sport. ,,Maar de geruchten hielden aan en hij kwam inderdaad toch. Een belangrijke stap voor de Serie A, het geeft een 'boost' aan de hele competitie. Ik heb een keer tegen Cristiano gespeeld, in een oefeninterland in de aanloop naar het WK van 2014. De wedstrijd eindigde in 1-1, omdat hij vlak voor tijd scoorde uit een hoekschop.''



Vorig jaar kreeg De Vrij met Oranje te maken met Mbappé. De Fransman kwam als invaller direct tot scoren (4-0). ,,Mbappé is de beste aanvaller waar ik ooit tegen heb gespeeld'', aldus oud-Feyenoorder De Vrij, die zondag op de bank bleef bij het weerzien met de Fransen in het Stade de France (2-1). Mbappé maakte toen weer een doelpunt, dit keer de openingstreffer.