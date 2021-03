De Vrij verslaat De Roon en zet met Inter reuzenstap richting landstitel

Want De Vrij met de Scudetto in zijn handen wordt een steeds realistischer scenario. Inter overleefde in eigen huis ook de verraderlijke horde Atalanta, na een matige start weer volop in de race om Champions League-deelname. Milan Skriniar, partner in crime van De Vrij in het hart van de Milanese defensie, bezorgde Inter uiteindelijk de drie zwaarbevochten punten. Uit een hoekschop kreeg de Slowaak de bal voor de voeten, een cadeautje dat hij met een harde uithaal dankbaar uitpakte: 1-0.



Atalanta drong na de tegengoal nog wel aan, maar De Vrij en consorten hielden de deur achterin subliem gesloten. De grootste kans voor de bezoekers was nog voor rust voor spits Duvan Zapata. Van dichtbij kreeg hij de kans de score te openen, maar hij stuitte op een uitstekend keepende Samir Handanovic. In de slotfase bewees Inter zich opnieuw als defensief fort. Tot een serieuze kans kwam Atalanta tijdens het slotoffensief namelijk niet meer.