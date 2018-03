De Vrij trefzeker bij ruime overwinning van Lazio

Benevento, dat in uitwedstrijden nog geen punt verzamelde, speelde ruim tachtig minuten met tien man omdat doelman Christian Puggioni al in de zevende minuut rood had gekregen.



De Vrij kopte halverwege de tweede helft raak uit een corner. Voor De Vrij is het al zijn vijfde doelpunt van het seizoen en geen verdediger scoorde vaker in de Serie A. Ciro Immobile was twee keer trefzeker voor Lazio. Immobile staat nu al op 26 goals en daarmee evenaarde hij een clubrecord: Giuseppe Signori (1992/1993) en Hernan Crespo (2000/2001) gingen hem voor.



Atalanta Bergamo was thuis met 2-0 te sterk voor Udinese. Marten de Roon had bij Atalanta een basisplaats, Hans Hateboer viel in de rust in.



Klik hier voor uitslagen, stand en programma van de Serie A