De Vrij met Internazionale in afzondering na uitbraak coronavirus

Hoe een familieva­kan­tie het leven van deze ManUnited-debutant volledig op zijn kop zette

24 februari De 17-jarige Shola Shoretire debuteerde afgelopen zondag bij Manchester United. In het Premier League-duel met Newcastle United (3-1 zege) viel hij twee minuten voor het einde in voor Marcus Rashford. Dat de jonge aanvaller juist op Old Trafford zijn debuut maakt is opmerkelijk gezien zijn verleden.