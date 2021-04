De Vrij met Inter weer stap dichter bij eerste titel sinds 2010

Cagliari had lang uitzicht op een resultaat. De aanvallende back Matteo Darmian hielp Inter in de 77ste minuut, op aangeven van Achraf Hakimi, alsnog aan de overwinning. Even daarvoor kopte Oranje-international Stefan de Vrij, die een basisplaats had, de bal uit een hoekschop tegen de lat.



Inter heeft met nog acht wedstrijden te gaan een voorsprong van elf punten op achtervolger AC Milan, dat zaterdagavond ondanks een rode kaart voor Zlatan Ibrahimovic met 1-3 won bij Parma. Toen Inter in 2010 voor het laatst de Italiaanse titel pakte, was Wesley Sneijder een van de belangrijkste spelers bij de club. Inter won dat jaar ook de Champions League en de Coppa Italia. De Italiaanse beker was in 2011 de laatste prijs die de club uit Milaan pakte.