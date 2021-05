De Vrij kan zich opmaken voor kampioensfeest, AC Milan wint bij rentree Zlatan

Eriksen stond slechts twee minuten in het veld toen de ex-Ajacied met een bekeken schot toesloeg. De middenvelder kwam in de 66ste minuut in het veld voor Stefano Sensi. Romelu Lukaku leek in de 83ste minuut de 0-2 te hebben binnen geknald, maar de VAR keurde de treffer af vanwege buitenspel van Ivan Perisic. Achraf Hakimi bepaalde in blessuretijd alsnog de eindstand op 0-2. Als Atalanta morgen wint, dan kan Inter volgende week zaterdag thuis tegen Sampdoria alsnog kampioen worden. De Milanese club pakte in 2010 voor het laatst de Scudetto.