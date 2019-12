De Vrij is De Ligt voorbij en staat met Inter bovenaan na thuiszege

Lautaro Martinez was in Milaan opnieuw de grote man bij Inter. De 22-jarige Argentijn zorgde er met zijn zevende en achtste goal van het seizoen voor dat titelkandidaat met een comfortabele 2-0 voorsprong kon gaan rusten. In de tweede helft kwam SPAL via Mattia Valoti nog wel terug op 2-1. Maar verder liet de thuisclub, met De Vrij opnieuw in de basis, het niet komen.



Inter staat nu bovenaan met 37 punten uit 14 wedstrijden. Juventus volgt op één punt. Lazio, dat mede dankzij twee goals van Ciro Immobile met 3-0 won van Udinese, staat derde met 30 punten. Inters stadgenoot AC Milan klom naar de elfde plaats dankzij een 0-1 overwinning bij Parma. Theo Hernandez maakte vlak voor tijd de enige goal van de middag.