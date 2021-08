De Vrij en Internazionale maken dankzij nieuwelingen indruk bij debuut voor Denzel Dumfries

Na zes minuten had de van AC Milan overgekomen Calhanoglu al zijn eerste assist voor Inter te pakken. Milan Skriniar scoorde en slechts acht minuten na die 1-0 was het Calhanoglu zelf die ook meteen de 2-0 verzorgde. Hij kreeg de bal aangereikt van Edin Dzeko, waarmee de van AS Roma overgekomen spits ook meteen een assist te pakken had. Inter imponeerde in de eerste helft en Ivan Perisic dacht zelfs even de 3-0 te maken, maar de VAR bevestigde wat de assistent-scheidsrechter al had gezien: buitenspel.



Na rust kwamen De Vrij en Inter geen moment meer in de problemen en gunde Inzaghi Denzel Dumfries zijn debuut. Hij maakte in de 84ste minuut zijn entree bij een 3-0 stand nadat ook Arturo Vidal nog had gescoord en Calhanoglu nog een prachtige goal afgekeurd zag worden. Met Dumfries binnen de lijnen scoorde Inter nog een keer: Dzeko bepaalde de eindstand op 4-0.