De Vrij en Dumfries moeten genoegen nemen met gelijkspel tegen Sampdoria en Ihattaren

Noorwegen blijft in spoor Oranje na hattrick Haaland

7 september Net als Nederland is ook Noorwegen over Turkije heen gesprongen in de stand van Groep G van de WK-kwalificatie. Waar Nederland geen enkele moeite had met de Turken (6-1), kwam Noorwegen bij lange na niet in de buurt van een monsterscore tegen Gibraltar. Mede door drie goals van Erling Haaland werd het 5-1 tegen de dreumes. Voor Montenegro en Letland is de rol op weg naar het WK in Qatar praktisch uitgespeeld na een bleke 0-0 in Podgorica.