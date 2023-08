De uitdagers van Manchester City, de Hollandse parels en het degradatiespook: de Premier League begint

Zes speelronden voor het einde ging het mis voor Arsenal, de grootste uitdager van het ongenaakbare Manchester City. Een blessuregolf wierp de ploeg van Mikel Arteta terug in de titelstrijd, terwijl Arsenal in januari nog acht punten voorsprong had. Die verdampte dus in een aantal weken tijd. Doei eerste landstitel in bijna twintig jaar. Weer mochten Pep Guardiola en Nathan Aké met City de beker omhoog houden - en uiteindelijk ook de Champions League en FA Cup.

Het lukte nog niemand om de hegemonie te doorbreken. ManCity veroverde vijf landstitels in de afgelopen zes jaar en heeft natuurlijk de Noorse doelpuntenmachine Erling Haaland in de selectie. Liverpool kwam daar in 2019/20 tussendoor, maar vooral het blauwe deel van Manchester domineerde de Premier League. Komt daar nu verandering in? Arsenal lijkt op voorhand een grote uitdager. De club uit Londen haalde Jurriën Timber, Kai Havert en Declan Rice binnen, misschien wel de ontbrekende schakels in de titelstrijd.

Volledig scherm Declan Rice, Kai Havertz en Jurriën Timber wonnen met Community Shield met Arsenal. © AFP

En wat te denken van Manchester United. Lukt het Ten Hag nu wel om een kampioensformatie te smeden? Met Mason Mount, Rasmus Højlund, die geblesseerd is, en André Onana kreeg de hoofdtrainer de gewenste versterkingen. Maar is het genoeg voor de landstitel? Dan zijn daar ook nog Chelsea, waar een leegloop gaande is en vermoedelijk nog meer sterren zullen vertrekken, en Liverpool als potentiële uitdagers.

Vijf landgenoten maakten deze zomer de overstap naar - volgens velen - het voetbalwalhalla: Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Bart Verbruggen (Anderlecht), Justin Kluivert (Valencia) en Mark Flekken (Freiburg).

‘Kameleon’ Jurriën Timber

Timber lijkt zich in korte tijd al onmisbaar te hebben gemaakt. Bij Ajax speelde hij altijd als rechter centrale verdediger, maar voor Arsenal speelde hij inmiddels ook al als rechtsback en zelfs linksback. Vooral die laatste positie lijkt een geniale vondst van hoofdtrainer Mikel Arteta, want Timber blonk in de voorbereiding uit.

Micky van de Ven: de duurste

Met de komst van Micky van de Ven zijn de verwachtingen hooggespannen in Londen. Niet bij Arsenal maar bij aartsrivaal Spurs, dat bijna vijftig miljoen euro neertelde voor de centrale verdediger. Daarmee is Van de Ven de duurste Nederlander deze transferperiode. Maakt hij zijn prijskaartje waar? FC Volendam is in ieder geval blij met hem, want de kassa aan het Markermeer rinkelde flink.

Volledig scherm Micky van de Ven moet direct op de foto met supporters van Tottenham Hotspur. © AFP

Bart Verbruggen: penaltykiller uit Breda

Aan de Engelse zuidkust, in Brighton, moet Bart Verbruggen zijn naam waar gaan maken. De Nederlands getinte club (ook Joël Veltman en Jan-Paul van Hecke spelen daar) heeft met de doelman, die in maart voor het eerst in de selectie van Oranje zat, de waarschijnlijke opvolger van de vertrokken Robert Sánchez (Chelsea) binnengehaald. Verbruggen maakte naam in de Conference League als penaltykiller. Lukt hem dat ook in de Premier League?

Arnaut Danjuma: nieuwe kans

Bij Tottenham Hotspur slaagde Arnaut Danjuma niet, maar misschien lukt het de aanvaller wel bij Everton, dat hem komend seizoen huurt van Villarreal. De competitie kent hij inmiddels goed. Zijn carrière nam een vlucht bij Bournemouth waar hij een transfer naar Villarreal verdiende. Nu keert hij opnieuw terug in Engeland. Wordt hij bij Everton weer international? De teller staat momenteel op zes interlands.

Justin Kluivert en zijn volle bingokaart

Dan mogen we ook Justin Kluivert niet vergeten. Met zijn komst naar Bournemouth heeft Kluivert zijn bingokaart met topcompetities vol. Hij speelde in de Serie A (AS Roma), Ligue 1 (OGC Nice), La Liga (Valencia) en Bundesliga (RB Leipzig) en wordt daarmee de vierde speler ooit die in de vijf grootste competities heeft gespeeld.

Volledig scherm Justin Kluivert in actie voor Bournemouth in een oefenduel. © Action Images via Reuters

Mark Flekken en zijn droomtransfer

En Mark Flekken natuurlijk. Al jaren de betrouwbare doelman van SC Freiburg die in Duitsland uitgroeide tot international en zijn droomtransfer naar Brentford verdiende. Hij moet David Raya (zeer waarschijnlijk naar Arsenal) doen vergeten. Bij een club die presteert in de luwte van het Engelse voetbalgeweld kan Flekken aarden en zich misschien wel in de kijker spelen bij bondscoach Ronald Koeman.

Onverwachte opvaller: Ian Maatsen

Een opvallende naam die bij het NK voetbalquiz misschien niet meteen op je tong ligt: Ian Maatsen. De linkerverdediger staat al jaren bij Chelsea onder contract, kwam tot één invalbeurt in de hoofdmacht maar moest het vooral doen met verhuurperiodes op de lagere niveau. Maar nu is hij terug. En hoe. Maatsen scoorde twee keer en gaf ook een assist in de voorbereiding. Maar is het genoeg om hoofdtrainer Mauricio Pochettino te overtuigen, of vertrekt hij alsnog?

Volledig scherm Ian Maatsen was op dreef voor Chelsea in de voorbereiding. © Getty Images via AFP

Voor wie valt het doek?

Wat natuurlijk ook niet mag ontbreken: de degradatiestrijd. Ongekend spannend afgelopen seizoen. Een paar speelronden voor het einde konden Bournemouth, Nottingham Forest, Everton, Leicester City en Leeds United nog degraderen. Dat Southampton zou afdalen, was zo goed als zeker. Maar uiteindelijk redde de landskampioen van 2016 het niet, Leicester City, en ook voor Leeds viel het doek, terwijl Sam Allardyce vier duels voor het einde was aangetrokken als redder in nood. Tevergeefs.

Maar wie moeten er nu vrezen? Everton, Bournemouth en Nottingham Forest lijken vanzelfsprekend kandidaten, net als nieuwkomers Luton Town, Burnley en Sheffield United. Ongetwijfeld zal ook een club in negatieve zin verrassen. Dat zal de toekomst uitwijzen. De Premier League gaat in ieder geval beginnen en spektakel is zoals ieder jaar weer gegarandeerd.

Volledig scherm De Premier League staat voor de deur. © AFP, Reuters, Tottenham Hotspur, AP, bewerkt DPG Media