De toekomst van Leicester City is voor later

Door Geert Langendorff



Honderden rouwenden wachten in stilte naast het King Power Stadium voor een witte tent met een donkerblauw tapijt. Binnen staat een altaar, omgeven met symmetrisch geplaatste bloemstukken en drie portretten van de Thaise eigenaar Khun Vichai Srivaddhanaprabha, zaterdag verongelukt bij een helikopterongeluk. Op vijf tafeltjes liggen condoleanceregisters. Tranen vloeien geluidloos. Verdriet tekent de gezichten in de treurige stoet.



De bezoekers, gehuld in winterkleding, slaan een kruis, prevelen een gebed of brengen een (laatste) boeddhistische groet. Velen leggen vervolgens een bos bloemen, een sjaal, een shirt of een beer neer bij de geïmproviseerde gedenkplek. De vrees voor de toekomst van Leicester City zonder de geliefde suikeroom wordt geparkeerd voor later.