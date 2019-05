De tien mooiste buitenlandse wedstrijden van dit weekend

OverzichtIn Nederland staat dit weekend alles in het teken van de KNVB-bekerfinale tussen Ajax en Willem II, zondag om 18.00 uur. Maar voor het zover is valt er over de grens nog genoeg te beleven. We zetten de belangrijkste potjes uit het buitenland op een rij.

Volledig scherm Nathan Aké en Steve Cook in duel met Serge Aurier vorig seizoen. © AFP Zaterdag 13.30 uur: Bournemouth - Tottenham Hotspur

Kan Tottenham Hotspur het zich veroorloven om spelers rust te geven met het oog op de return van de halve finale Champions League tegen Ajax? Daar lijkt het niet op. Met de hete adem van Chelsea, Arsenal en zelfs nog Manchester United in de nek, moet de ploeg van trainer Mauricio Pochettino winnen in Bournemouth. Voordeel is wel dat Tottenham Hotspur anderhalve dag langer rust heeft dan Ajax voor het duel woensdag in Amsterdam.

Lees ook PREMIUM Deze talenten moeten Messi en Ronaldo doen vergeten Lees meer

Zaterdag 15.30 uur: Bayern München – Hannover 96

Maakt Arjen Robben eindelijk zijn rentree? Het zou mooi zijn als de aanvaller na maandenlang blessureleed weer in actie kan komen. Bayern heeft op papier een makkie tegen de hekkensluiter. Hannover 96 vecht echter voor zijn laatste kans. Bij een nederlaag is de ploeg nagenoeg zeker van degradatie.

Volledig scherm Arjen Robben. © BSR Agency

Zaterdag 18.30 uur: Werder Bremen – Borussia Dortmund

Werder Bremen schoot Borussia Dortmund dit jaar na een bizarre wedstrijd uit de beker. Lukt het Davy Klaassen en co ook om de ploeg van trainer Lucien Favre van de titel te houden? Met nog drie duels te gaan heeft BVB twee punten achterstand op Bayern München. Winnen is dus de opdracht, maar zal zonder de geschorste Marco Reus en Marius Wolf – zij kregen vorige week rood in de verloren derby tegen Schalke – niet meevallen.

Volledig scherm Davy Klaassen. © EPA

Volledig scherm Virgil van Dijk, de speler van het jaar in Engeland. © BSR Agency Zaterdag 20.45 uur: Newcastle United – Liverpool

Twee wedstrijden heeft Liverpool nog om de achterstand van 1 punt op Manchester City goed te maken. De koploper komt maandag pas in actie tegen Leicester City. Liverpool moet dus winnen om City onder druk te houden. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat de ploeg van Jürgen Klopp aan het einde van het seizoen met lege handen staat. Tenzij de club dinsdagavond op Anfield nog kan stunten tegen FC Barcelona natuurlijk. Met dit Liverpool valt niets uit te sluiten. Koploper Manchester City (puntje meer dan Liverpool) speelt maandagavond pas de voorlaatste competitiewedstrijd van dit seizoen, thuis tegen Leicester City.

Zaterdag 20.45 uur: Celta de Vigo – FC Barcelona

FC Barcelona speelt op hetzelfde moment als de komende tegenstander in de Champions League. Maar waar Liverpool nog volop aan de bak moet in de strijd om de landstitel, heeft de ploeg van Ernesto Valverde de achtste landstitel in elf jaar al binnen. Als landskampioen kan FC Barcelona dus met een B-ploeg gaan spelen. Dat zou degradatiekandidaat Celta de Vigo, dat nog lang niet veilig is, een handje kunnen helpen. Wie weet mag Jasper Cillessen ook zijn derde competitieduel in drie seizoenen gaan spelen.

Volledig scherm Mag Jasper Cillessen zaterdagavond keepen nu FC Barcelona kampioen is? © Getty Images

Zondag 13.30 uur: Schalke 04 – FC Augsburg

Huub Stevens kan zich na de verrassende derbywinst op Borussia Dortmund definitief veilig spelen in een duel met directe concurrent FC Augsburg. Als VfB Stuttgart zaterdag al van Hertha verliest, staat er voor beide ploegen niets meer op het spel.

Zondag 15.00 uur: Lazio - Atalanta Bergamo

Op woensdag 15 mei staan Lazio en Atalanta in Stadio Olimpico tegenover elkaar in de finale van de Coppa Italia, maar zondagmiddag volgt eerst nog de competitiewedstrijd. Beide clubs zijn nog verwikkeld in de spannende strijd om de felbegeerde vierde plek in de Serie A, die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. Atalanta staat nu vierde met 59 punten, Lazio achtste met 55 punten. De belangen zijn dus duidelijk.

Volledig scherm Marten de Roon scoorde afgelopen maandag voor Atalanta Bergamo. © Getty Images

Zondag 18.00 uur: Galatasaray - Besiktas

Istanbul Basaksehir, de club van Eljero Elia, staat al sinds begin november bovenaan in de Süper Lig. Toch ligt de titelstrijd in Turkije nog helemaal open. Basaksehir gaat met nog vier speelrondes te gaan aan kop met 62 punten, maar voelt de hete adem van Galatasaray (60 punten) en Besiktas (59 punten). Zondagavond staan de rivalen uit Istanbul tegenover, terwijl Basaksehir vrijdagavond al de uitwedstrijd bij Sivasspor speelt.

Volledig scherm Atiba Hutchhinson en Eren Derdiyok © EPA

Zondag 18.00 uur: Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen is bezig aan een wisselvallig seizoen, maar de ploeg van Peter Bosz maakt nog altijd kans op plaatsing voor de Champions League. Leverkusen doet uitstekende zaken als het concurrent Eintracht Frankfurt voor eigen publiek weet te verslaan. Met nog twee duels te gaan komen beide clubs dan op 54 punten, terwijl Frankfurt de komende weken nog tegen Chelsea, Mainz, Bayern München en Wolfsburg speelt.

Volledig scherm Peter Bosz. © Getty Images

Zondag 20.45 uur: SD Huesca - Valencia

Valencia kan nog de Europa League en Copa del Rey winnen en vierde worden in La Liga, maar de ploeg van trainer Marcelino García Toral kan ook nog overal naast grijpen. Zondagavond wacht de uitwedstrijd bij La Liga-debutant SD Huesca. Die ploeg staat laatste en heeft nog een kleine kans om erin te blijven, maar bij een nederlaag valt het doek definitief.