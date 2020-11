De sensationele opmars van Max: ‘Hij is gewoon ontzettend goed begonnen bij PSV’

Max speelde 147 wedstrijden in de Bundesliga en was daarin betrokken bij 41 goals. Jaren was hij bij FC Augsburg een betrouwbare kracht in de middenmoot van de hoogste Duitse afdeling, van waaruit zijn club eenmaal doorstootte naar de groepsfase van de Europa League. Desondanks kwam het nooit tot een optreden bij ‘Die Mannschaft’, hoewel de linksback wel 66 minuten meedeed in het Olympisch elftal dat de Duitse voetbalbond in 2016 naar Rio de Janeiro stuurde.