De Roon en Hateboer doen met Atalanta AS Roma pijn

Bankzitter Cillessen ziet Valencia weer niet winnen in spektakel­stuk

22:07 Met Jasper Cillessen negentig minuten op de bank in Mestalla heeft Valencia in de Spaanse Primera Divisíon opnieuw twee dure punten verspeeld. Tegen Getafe werd het in een waar spektakelstuk 3-3, waarbij Valencia een voorsprong van 3-1 verspeelde.