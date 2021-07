De queen, Johnson, iedere Engelsman hoopt vanavond na 55 jaar op een nieuw voetbalwonder

,,Jullie hebben al geschiedenis geschreven. Jullie hebben Engeland naar de finale van een grote internationale competitie gebracht. Voor de meeste mensen in dit land is dit de eerste keer in hun leven dat dit gebeurt”, schreef de minister-president.



Vanavond speelt Engeland met coach Gareth Southgate de EK-finale tegen Italië in het Londense Wembleystadion. Johnson is er van overtuigd dat de Engelsen winnen. ,,We hopen of bidden niet alleen. We geloven in jou, Gareth, en in je ongelooflijke team.” Hij sloot zijn boodschap af met de woorden: ,,Namens de hele natie: veel succes, veel plezier en breng hem naar huis!”