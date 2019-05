De Mos vreest ‘Van Basten-scenario’ voor Kompany bij Anderlecht

Voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal voor Anderlecht. Een drama? Wel volgens oud-trainer van Anderlecht en voetbalanalist De Mos. ,,Het is een drama voor de clubleiding en de fans. Bovendien is het voor het gezicht van de club een verschrikking. Kijk, Anderlecht is natuurlijk het Ajax van België. De club heeft een rijke historie op Europees en landelijk niveau. Nu moet het ineens K.A.A. Gent, K.R.C. Genk en Royal Antwerp voor zich dulden.”



Vincent Kompany wordt nu als de reddende engel bij de Brusselse club binnengehaald, maar De Mos is van mening dat ook hij het tij niet kan keren. ,,Kompany heeft geen ervaring in het trainersvak - het moeilijkste vak dat er is. Bij Manchester City en de Rode Duivels speelt hij natuurlijk samen met wereldspelers. Bij Anderlecht is dat wel even anders. Daar heb je met derde garnituur spelers te maken. Ik ben bang dat de huidige selectie zijn niveau niet aankan.”