De mooiste midweekse duels in Engeland, Duitsland, Spanje en Italië

Vanavond 20.45 uur: Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion

Na de twee opeenvolgende nederlagen bij Manchester City (4-3 en 1-0) speelt Tottenham Hotspur nu in acht dagen tijd drie keer thuis in het gloednieuwe stadion. Vanavond thuis tegen Brighton & Hove Albion, zaterdag (13.30 uur) tegen West Ham United en volgende week dinsdag tegen Ajax in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. Spurs zal met het hoofd ook al bij de duels met Ajax zijn, maar de ploeg van Mauricio Pochettino is nog lang niet zeker van plaatsing voor de Champions League van volgend seizoen. Na de nederlagen bij Liverpool en City is er een gat van liefst 20 punten ontstaan met de twee titelkandidaten in Engeland. Tottenham Hotspur (67 punten) strijdt met stadgenoten Chelsea (67 punten) en Arsenal (66 punten) en Manchester United (64 punten) om de twee resterende tickets voor de Champions League. In het afgelopen paasweekend kwamen alle vier de clubs niet tot een overwinning. Ook voor Brighton & Hove Albion, de ploeg van Davy Pröpper en Jürgen Locadia, staat er nog veel op het spel in de laatste vier speelrondes in de Premier League. De ploeg van coach Chris Hughton won dit jaar pas twee duels en staat nog maar drie punten boven de degradatiestreep. Brighton speelt in de laatste vier duels tegen Spurs (uit), Newcastle United (thuis), Arsenal (uit) en Manchester City (thuis). Cardiff City speelt nog tegen het reeds gedegradeerde Fulham (uit), Crystal Palace (thuis) en Manchester United (uit).

Vanavond 20.45 uur: HSV - RB Leipzig

Morgen 19.30 uur: Atlético Madrid - Valencia

Atlético Madrid is vrijwel zeker van de tweede plek in Spanje met vier punten voorsprong op Real Madrid, maar de strijd om de vierde plek is nog enorm spannend in La Liga. Het kleine Getafe staat nu vierde, met twee punten voorsprong op Valencia en Sevilla. Terwijl Sevilla het matig doet in de tweede seizoenshelft, is Valencia juist enorm opgeleefd in de laatste twee maanden. De ploeg van coach Marcelino García Toral klom op vanaf de twaalfde plek, bereikte de Spaanse bekerfinale (volgende maand tegen FC Barcelona) en staat begin mei in de halve finales van de Europa League tegen Arsenal. Morgenavond wacht dus eerst nog de uitwedstrijd bij Atlético Madrid, dat dit seizoen pas zeven punten liet liggen in het eigen Wanda Metropolitano. Vorig seizoen won Atlético Madrid thuis met 1-0 van Valencia, een uitslag die de ploeg van Diego Simeone dit seizoen al negen keer produceerde. Tien keer werd er met 2-0 gewonnen.

Morgen 21.00 uur: Manchester United - Manchester City

Donderdag 20.45 uur: Atalanta Bergamo - Fiorentina

Net als in Duitsland worden deze week de halve finales van de beker afgewerkt. In Duitsland gaan deze over één duel, in Italië zijn deze week de returns. AC Milan en Lazio spelen morgenavond in San Siro na de 0-0 in Stadio Olimpico eind februari. Fiorentina en Atalanta maakten er op 27 februari meer spektakel van in Florence met een 3-3 gelijkspel. Donderdagavond is de return in het Stadio Atleti Azzurri d’Italia in Bergamo. Atalanta won in de kwartfinale met 3-0 van Juventus, terwijl Fiorentina met 7-1 won van AS Roma. Donderdagavond mogen de clubs strijden om de finaleplaats in Rome op woensdag 15 mei.



Atalanta Bergamo won de Coppa Italia alleen in 1963 (tegen Torino) en verloor daarna nog in de finale in 1987 van Napoli (met Diego Maradona) en in 1996 van Fiorentina. Destijds was Gabriel Batistuta in beide finales (1-0 in Florence en 0-2 in Bergamo) trefzeker namens La Viola. Fiorentina won de Italiaanse beker sindsdien alleen nog in 2001 (tegen Parma) en ging in 2014 in de finale onderuit tegen Napoli.