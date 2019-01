De mooiste confrontaties tussen Manchester City en Liverpool

OverzichtManchester City en Liverpool staan vanavond (21.00 uur) voor de 212de keer in de clubhistorie tegenover elkaar. Wat waren de mooiste wedstrijden in het Etihad Stadium tussen deze twee ploegen in de recente geschiedenis?

5 oktober 2008: Manchester City - Liverpool 2-3

In augustus 2008 werd Manchester City overgenomen door de Abu Dhabi United Group, een consortium van steenrijke Arabieren die graag succes wilden hebben in de Premier League. Met de komst van Vincent Kompany, Nigel de Jong, Pablo Zabaleta, Wayne Bridge, Jô en Robinho werd dat seizoen de basis gelegd voor de successen (in eigen land) van de afgelopen tien jaar, maar in het eerste seizoen na de overname werd City nog ‘gewoon’ tiende. Vroeg in het seizoen werd voor eigen publiek met 2-3 verloren van Liverpool, dat in dat seizoen na een goede eerste seizoenshelft uiteindelijk tweede werd op vier punten achter kampioen Manchester City. Dirk Kuyt maakte die middag in blessuretijd de winnende goal voor The Reds, nadat door twee goals van Fernando Torres al een 2-0 achterstand was weggewerkt.

Volledig scherm Dirk Kuyt juicht na zijn winnende goal in blessuretijd. © AFP

23 augustus 2010: Manchester City - Liverpool 3-0

Twee jaar later was wel duidelijk dat de ambities van de Arabische eigenaren van Manchester City serieus waren. Er werden tientallen miljoenen uitgegeven aan spelers als David Silva, Yaya Touré, Mario Balotelli, James Milner, Aleksandar Kolarov en Edin Džeko. Op de tweede speeldag in de Premier League liet City met een 3-0 zege op Liverpool direct zien een serieuze titelkandidaat te zijn, al werd het dat seizoen nog derde achter United en Chelsea. Het waren bij deze wedstrijd Gareth Barry en Carlos Tévez (2x), die in de zomer van 2009 al waren gearriveerd, die voor de goals zorgden.

Volledig scherm Liverpool-middenvelder Lucas Leiva zit Nigel de Jong op de hielen. © AFP

3 januari 2012: Manchester City - Liverpool 3-0

In het seizoen 2011/2012 werd Manchester City voor het eerst sinds 1968 weer eens kampioen van Engeland. Een belangrijke basis voor die landstitel werd tegen de titelconcurrenten gelegd. Op 3 januari 2012, vandaag exact zeven jaar geleden, werd het opnieuw 3-0 voor City tegen Liverpool. De goals werden gemaakt door Sergio Agüero, Yaya Touré en James Milner. Laatstgenoemde speelt inmiddels alweer jaren bij Liverpool, maar is vanavond niet van de partij. Dirk Kuyt moest het in deze wedstrijd doen met teamgenoten als Jay Spearing, Stewart Downing, Charlie Adam en Andy Carroll. Na 57 minuten werd de Katwijker vervangen door Craig Bellamy, terwijl ook Steven Gerrard nog in het veld kwam om de schade te beperken.

Volledig scherm David Silva in actie tegen Liverpool, vandaag exact zeven jaar geleden. © AFP

21 november 2015: Manchester City - Liverpool 1-4

In het seizoen 2015/2016 kwam Manchester City tot de halve finales in de Champions League, maar werd het in de Premier League teleurstellend vierde. Met een achtste plaats op de eindranglijst deed Liverpool het dat seizoen nog veel slechter, maar de ploeg van toenmalig trainer Brendan Rodgers won in november wel overtuigend in het Etihad Stadium in Manchester. Een week na de aanslagen in Parijs werd het liefst 1-4 voor Liverpool, dat ook nog eens zonder aanvoerder Steven Gerrard speelde.

Volledig scherm Martin Skrtel viert de 1-4 voor Liverpool. © Getty Images

9 september 2017: Manchester City - Liverpool 5-0

Na een teleurstellend eerste seizoen onder Pep Guardiola (derde), liet City aan het begin van het seizoen 2017/2018 direct zien dat het menens was. In de vierde speelronde werd Liverpool met 5-0 compleet van de mat geveegd in het Etihad Stadium door goals van Sergio Agüero, Gabriel Jesus en Leroy Sané. Pas op 14 januari 2018 ging Manchester City vorig seizoen voor het eerst onderuit in de competitie, uit bij Liverpool. Het werd op Anfield een sensationele 4-3 voor The Reds, maar het was bij lange na niet genoeg om City van de titel af te houden. City wordt kampioen met 100 punten, liefst 25 punten meer dan nummer vier Liverpool.

Volledig scherm Sadio Mané raakt City-keeper Ederson vol op zijn hoofd en kan na 37 minuten al gaan douchen. © EPA

10 april 2018: Manchester City - Liverpool 1-2

Drie maanden na die memorabele 4-3 stonden Liverpool en City weer tegenover elkaar, nu in de kwartfinale van de Champions League. Liverpool won de heenwedstrijd op Anfield met 3-0 door goals van Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané in het eerste halfuur. Toch had niemand het idee dat Liverpool er al was na die heenwedstrijd, zo goed was City vorig seizoen. Gabriel Jesus opende al na twee minuten de score voor City, maar toch won de ploeg van trainer Jürgen Klopp een week later ook de return in het Etihad Stadium in Manchester. Dankzij goals van Mohamed Salah en Roberto Firmino in de tweede helft werd het 1-2. Liverpool ging door naar de finale van de Champions League, waarin Real Madrid te sterk was. City denderde in de competitie gewoon door en veroverde de derde landstitel in zes jaar, terwijl Liverpool al sinds mei 1990 geen kampioen meer werd. Mocht het Liverpool vanavond lukken om City opnieuw te verslaan, dan komt die titel wel heel erg in de buurt.