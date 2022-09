De Ligt wint van Bakker en Frimpong, Gravenberch vervangt uitblinker Musiala kort voor tijd

Bij Bayern stond Matthijs de Ligt in de basis. Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch vielen tien minuten voor tijd in voor Dayot Upamecano en Jamal Musiala. De 19-jarige Musiala was met twee assists en een goal de grote uitblinker bij Bayern. Musiala scoorde zelf in de 17de minuut, nadat hij al na drie minuten de assist op Leroy Sané had gegeven. Vijf minuten voor tijd stelde Musiala ook Sadio Mané in staat om te scoren. Thomas Müller zorgde vijf minuten voor tijd nog voor de 4-0 eindstand in de Allianz Arena, waar Bayern speelde in speciale shirts vanwege het Oktoberfest.



Bayern staat nu op 15 punten na acht wedstrijden, twee punten onder de verrassende koploper Union Berlin. De club van aanvaller Sheraldo Becker speelt zaterdagmiddag (15.30 uur) de uitwedstrijd bij nummer zeven Eintracht Frankfurt.