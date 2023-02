De Ligt wint in spannend duel met Bayern van PSG, Tottenham zakt door het ijs tegen AC Milan

samenvatting Manchester City verslaat Aston Villa en loopt in op Arsenal

Manchester City maakt geen fout tegen Aston Villa en ziet de koppositie in de Premier League meer in zicht komen. Koploper Arsenal speelde dit weekend gelijk tegen Brentford en The Citizens profiteren daar maximaal van. Komende week ontmoeten de twee kampioenskandidaten elkaar in de Engelse competitie.