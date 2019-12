De Ligt weer de schlemiel bij punten morsend Juventus

Duel tussen AS Monaco en PSG uitgesteld vanwege hevige regenval

14:06 Het slechte weer in Zuid-Frankrijk verhindert het doorgaan van het duel tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain zondagavond. ,,Door een beslissing van de Monegaskische autoriteiten is de wedstrijd tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain uitgesteld”, meldt de club op de website.