De Ligt verslaat De Roon, Hateboer en Lammers en pakt Italiaanse beker met Juve

Na een half uur spelen kwam Juve op voorsprong via Dejan Kulusevski, oud-speler van Atalanta. De middenvelder krulde de bal in de verre hoek, buiten bereik van doelman Pierluigi Gollini: 0-1. Een paar minuten voor rust kwam de thuisploeg langszij via Ruslan Malinovskiy met een snoeihard schot van de speler uit Oekraïne: 1-1.

In de tweede helft had Juventus het overwicht en dat drukte zich pas in de 73ste minuut uit in een treffer. Frederico Chiesa zette de bezoekers voor een tweede keer op voorsprong, op aangeven van Kulusevski. Daarna liep bij Atalanta de frustratie hoog op, want in een tijdsbestek van vier minuten kreeg de thuisploeg één rode en drie gele kaarten.

Ondanks een hectische slotfase (rood voor verdediger Rafael Toloi) en de keeper die mee naar voren stormde, ging de Italiaanse beker aan het Nederlands getinte Atalanta voorbij. Zo pakte Matthijs de Ligt met Juventus de Coppa Italia - in januari werd de Supercup al gewonnen - in een vooral teleurstellend seizoen, waarin Champions League-voetbal op de toch staat. Atalanta won de Coppa Italia één keer, in 1963.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Matthijs de Ligt (links) in duel met Duvan Zapata. Rechts Gianluigi Buffon. © AP

Juventus werd de laatste negen jaar kampioen van Italië en ook in de Champions League kwam de Oude Dame vaak ver. Dit jaar kwam er ineens zand in de motor. Andrea Pirlo werd aan het begin van het seizoen aangesteld als trainer. Dat heeft niet uitgepakt zoals men had gehoopt in Turijn. Juventus staat momenteel vijfde in de Serie A met nog één wedstrijd te gaan en moet dus vrezen voor een seizoen zonder Champions League. Juventus moet vanavond winnen om nog iets van het seizoen te maken. De Ligt komt bij deze poging een aantal landgenoten tegen.

De ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers staat momenteel tweede in de Serie A. Het staat er dus een stuk beter voor dan Juventus, maar ook voor Atalanta is er nog spanning genoeg. De nummers twee tot en met vijf staan binnen drie punten van elkaar en dus kan er nog van alles gebeuren. Als Atalanta op de laatste speeldag verliest van concurrent AC Milan, kan het zelfs nog vijfde eindigen en de Champions League mislopen.

Toch zal Atalanta meer dan tevreden zijn over het seizoen, als het vanavond van Juventus wint. De ploeg uit Bergamo pakte pas één keer in de clubgeschiedenis een prijs op het hoogste niveau. Dat was de Coppa Italia in 1963. De finale wordt vanavond om 21:00 uur gespeeld in het Mapei Stadium van Sassuolo. Atalanta is licht favoriet bij de bookmakers.