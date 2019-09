De Ligt, Van Dijk en De Jong in FIFA Elftal van het Jaar

Van Dijk won met Liverpool de Champions League, De Jong en De Ligt reikten met Ajax tot de halve finales van de koningsklasse van het clubvoetbal. De drie internationals bereikten met het Nederlands elftal de finale van de Nations League waarin Portugal te sterk was.



Van Dijk, De Jong en De Ligt verkeerde in goed gezelschap op het podium. Dit was het volledige elftal: Alisson Becker; Sergio Ramos, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Marcelo; Luka Modric, Eden Hazard, Frenkie de Jong; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé.



Het is voor het eerst dat er voetballers, De Jong en De Ligt, van Ajax (het gaat om de prestaties van het afgelopen seizoen) verkozen zijn in het wereldelftal.