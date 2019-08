De Ligt tot Ronaldo en Ribéry tot Balotelli: waarom de Serie A de moeite waard is

Pakt Juventus de negende landstitel op rij in Italië? Er zijn weinig redenen om daaraan te twijfelen. Aanstaand weekend beginnen alle Italiaanse club met nieuwe hoop aan het seizoen in de Serie A. We zetten de titelfavorieten, Nederlanders, oude bekenden, toptransfers en opvallende namen in de Italiaanse competitie voor je op een rij.

Welke club houdt Juventus (dat zaterdag om 18.00 uur de Serie A aftrapt met een uitduel met Parma) dit seizoen van de negende landstitel op rij? Het antwoord op die vraag zou zomaar weer kunnen zijn: niemand. Fabio Capello, voormalig coach van onder meer Juventus, AC Milan en Real Madrid, zei het al in Corriere dello Sport: ,,Als Juve De Ligt haalt, is het seizoen voorbij voordat het begonnen is. De Ligt is de beste verdediger die er momenteel rondloopt en zorgt ervoor dat je met twee man kan verdedigen en dat de backs meer vrijheid hebben. Komt hij niet, helpt dat Napoli en Inter om dichter bij te komen. AC Milan, AS Roma en Lazio zullen niet meedoen om de titel om overduidelijke redenen.”

De Ligt kwam wel en ook als we de bookmakers mogen geloven, maken alleen Internazionale en Napoli nog enigszins kans om het De Oude Dame lastig te maken. Als je een euro inzet op Juventus, krijg je slechts 1,45 euro terug als de ploeg van Ronaldo en De Ligt aan het einde van het seizoen wederom met de Scudetto in handen staat. Voor Internazionale en Napoli krijg je respectievelijk 5,50 euro en 7 euro. Daarna? Héél langs niets en dan AC Milan (31 euro), AS Roma (41 euro) en Atalanta Bergamo (71 euro). Hellas Verona, dat Sofyan Amrabat huurt van Club Brugge, en Lecce zijn de belangrijkste gegadigden om na één seizoen weer terug te keren naar de Serie B.



Bekijk hieronder de eerste goal van De Ligt in het shirt van Juventus.

Nederlanders

Volledig scherm Justin Kluivert. © AP Als we de bookmakers en Capello mogen geloven krijgen De Ligt en consorten concurrentie van slechts één Nederlander: Stefan de Vrij. De voormalig Feyenoord-verdediger begint aan zijn tweede seizoen bij Internazionale nadat hij in de zomer van 2018 transfervrij overkwam van Lazio. Vorig seizoen moesten de Nerazzurri Juventus, Napoli én het Atalanta Bergamo van Marten de Roon en Hans Hateboer voor zich dulden. De Roon, Hateboer en Robin Gosens, die een Nederlands én Duits paspoort heeft, zullen boven zichzelf uit moeten stijgen om de knappe derde plek van vorig seizoen te evenaren.



Justin Kluivert wil in zijn tweede seizoen bij AS Roma meer van zichzelf laten zien nadat hij vorig jaar voor 17,25 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar AS Roma. Daar kwam hij tot één goal in 29 Serie A-wedstrijden. ,,Ik wil meer scoren en dat kan ik, dat weet ik. Soms ben ik boos op mezelf en ga je door moeilijkere tijden, maar ik weet zeker dat er volgend seizoen meer goals zullen komen", beloofde de twintigjarige Nederlander.

Voor de overige negen Nederlanders hoeven we maar naar slechts vier clubs te kijken: Udinese, Bologna, Lazio en Lecce. Bram Nuytinck en Hidde ter Avest vormen de Nederlandse enclave bij Udinese. Mitchell Dijks kreeg bij Bologna deze zomer gezelschap van landgenoten Stefano Denswil en Jerdy Schouten, die overkwamen van respectievelijk Club Brugge en Excelsior. Ricardo Kishna, Bobby Adekanye en Djavan Anderson zijn de Nederlanders bij Lazio. Adekanye kwam deze zomer over van Liverpool.



Eredivisiespelers

Naast de Nederlanders trokken er ook enkele spelers uit de eredivisie naar de Serie A deze zomer. Lasse Schöne verruilde Ajax na zeven seizoenen voor Genoa, Hirving Lozano is op weg van PSV naar Napoli en Julian Chabot liet Groningen achter zich voor een avontuur bij Sampdoria, waar ook voormalig SC Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby dit seizoen zijn kunsten vertoont.



Uiteraard zijn er nog veel meer oude bekenden te bewonderen in Italië. Zo zal Lozano, nadat hij de medische keuring in Napels succesvol ondergaat, bij Napoli samen met Arek Milik (voormalig Ajax) en Dries Mertens (voormalig PSV, FC Utrecht en AGOVV) Juventus van de troon willen stoten. Zij waren vorig seizoen de nummers vijf en zes van de topscorerslijst met respectievelijk zeventien en zestien goals.

Toptransfers

Voor Nederland was natuurlijk de transfer van De Ligt de meest spraakmakende van de Italiaanse transferzomer. Hij maakte voor zo'n 85 miljoen euro de overstap naar Juventus. Ook Gianluigi Buffon (Paris Saint-Germain), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Arsenal) en Danilo (Manchester City) maakten de overstap naar Turijn. Omdat Juventus de selectie verder grotendeels intact hield, lijkt de club van de nieuwe coach Maurizio Sarri weer de favoriet.



Internazionale, een van de beoogde concurrenten voor de titel, maakte echter ook een klapper met de komst van Romelu Lukaku. De 26-jarige spits uit België maakte voor 65 miljoen euro de overstap van Manchester United naar Milaan. Bekijk hieronder de vijf spelers voor wie het meeste geld werd betaald:



1. Matthijs de Ligt, van Ajax naar Juventus, 85,5 miljoen euro

2. Romelu Lukaku, van Manchester United naar Internazionale, 65 miljoen euro

3. Danilo, van Manchester City naar Juventus, 37 miljoen euro

4. Konstantinos Manolas, van AS Roma naar Napoli, 36 miljoen euro

5. Leonardo Spinazzola, van Juventus naar AS Roma, 29,5 miljoen euro



Opvallende namen

Natuurlijk zullen ook dit seizoen alle ogen weer gericht zijn op Cristiano Ronaldo. Krijgt de Portugees het in zijn tweede seizoen voor elkaar om Juventus aan winst in de Champions League te helpen? En wordt hij dit seizoen wel topscorer van de Serie A nadat hij vorig seizoen met 21 goals Fabio Quagliarella (26 goals), Duván Zapata (23 goals) en Krzysztof Piatek (22 goals) voor moest laten.



Qua vedettes verkeert Ronaldo aankomend seizoen goed gezelschap. Natuurlijk Lukaku bij Internazionale, maar ook niet-titelkandidaten haalden fraaie namen naar Italië. Wat te denken van Franck Ribéry bij Fiorentina en Mario Balotelli bij Brescia? Alleen die namen zijn al de moeite waard om de Serie A dit seizoen goed in de gaten te houden.

Nieuwe coaches

Net als Juventus (Maurizio Sarri verving Massimiliano Allegri) kregen nog zes andere ploegen een nieuwe coach. Antonio Conte volgde Luciano Spalletti op bij Internazionale, Paulo Fonseca nam het stokje over van Claudio Ranieri bij AS Roma en Gennaro Gattuso werd bij AC Milan opgevolgd door Marco Giampaolo. Met Eusebio Di Francesco, Aurelio Andreazzoli en Ivan Juric hebben ook Sampdoria, Genoa en Hellas Verona een nieuwe coach.