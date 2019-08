De Ligt ontsnapt bij debuut, Juve wint nadat het 3-0 voorsprong verspeelt

Voor De Ligt was het duidelijk weer even wennen om een duel op het allerhoogste niveau te spelen. In de slotfase van de meeslepende topper zat hij er helemaal doorheen, zo leek het. De Ligt moest zich laten behandelen vanwege kramp, maar moest wel blijven staan omdat Juventus al drie keer had gewisseld. Met alle gevolgen van dien. In de slotminuten kon hij niet voorkomen dat Giovanni di Lorenzo de wedstrijd op zijn kop zette en 3-3 maakte.

De 20-jarige Ligt speelde links in het centrum naast de ervaren Leonardo Bonucci (32) voor rust opvallend onopvallend. Hij sloot de eerste helft af met de meeste balcontacten (39) en meeste succesvolle passes (36), maar hield het vooral sober. De verdediger deed in de eerste plaats wat hij moest doen.

De Ligt bleef vorige week bij de start van de competitie uit tegen Parma (0-1) tot zijn eigen verrassing op de bank. ,,Natuurlijk had ik graag gespeeld, maar dat is aan de trainer’’, sprak de ex-Ajacied na afloop van dat duel. ,,Ik moet denk ik ook beseffen dat het centrum dat er nu staat, Bonucci en Chiellini, heel lang algemeen als het beste duo ter wereld werd gezien’.’’

Maar omdat Chiellini vorige week een zware kruisbandblessure opliep en maanden uit de roulatie is, bestaat dat duo voorlopig niet meer. Het bood De Ligt eerder dan hij een week geleden kon voorzien, de kans.

Toch was het niet De Ligt, maar een andere debuterende verdediger die in de beginfase de hoofdrol claimde. Danilo stond koud in het veld als vervanger van de al vroeg uitgevallen Mattia de Sciglio of hij zette Juve in zijn eerste wedstrijd in de Serie A na een kwartier op 1-0. Na een razendsnelle counter via Douglas Costa scoorde de Braziliaanse rechtsback met zijn eerste balcontact.

In de spectaculaire beginfase denderde de thuisclub na de vroege voorsprong meteen door. Gonzalo Higuaín deed zijn ex-ploeg pijn toen hij zichzelf in de 18de minuut knap vrij speelde en meedogenloos uithaalde: 2-0. Napoli mocht na twee prima kansen van Sami Khedira – gestuit door doelman Alex Meret en de lat – nog van geluk spreken dat het bij rust niet op een grotere achterstand stond.

Trainer Carlo Ancelotti zorgde met een dubbele wissel bij de start van de tweede helft voor de ommekeer. Met de debuterende ex-PSV’er Hirving Lozano en Mario Rui bracht Napoli De Ligt en co na rust alsnog in de problemen.

Juventus leek de wedstrijd definitief in het slot te gooien toen Cristiano Ronaldo na ruim een uur de trekker overhaalde: 3-0. Maar vlak daarna liet de gemakzuchtige thuisclub zich zomaar twee keer verrassen. Eerst mocht Kostas Manolas raak koppen, niet veel later zag De Ligt er ook bij de 3-2 van Lozano niet goed uit.

Voor De Ligt werden de problemen in de slotfase groter en groter. Er dreigde een dramatisch debuut toen Di Lorenzo ook nog eens 3-3 maakte. Maar Juventus en de debutant kwamen met de schrik vrij toen Koulibaly diep in blessuretijd de bal in zijn eigen doel ramde.

