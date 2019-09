De Ligt met Juventus naar koppositie in Italië

Bij Juventus had Matthijs de Ligt zijn basisplaats terug. De oud-Ajacied moest in de voorgaande thuiswedstrijd tegen Verona (2-1) op de bank blijven. Zijn Turkse vervanger Merih Demiral deed het echter niet best en moest in Brescia zijn plaats weer afstaan aan De Ligt, die een solide partij speelde.

Alfredo Donnarumma opende in de vierde minuut de score, met dank aan doelman Wojciech Szczesny die mistastte op het schot van de Italiaanse aanvaller. Vlak voor de rust kwam Juventus op gelijke hoogte via een knullig eigen doelpunt van Jhon Chancellor, waar De Ligt dicht bij in de buurt stond. Miralem Pjanic zorgde met een trefzekere uithaal na ruim een uur voor 1-2. Daarna ontsnapte Juve nog een paar keer aan de gelijkmaker.



Bij Brescia maakte de veelbesproken Mario Balotelli zijn competitiedebuut. Hij was met een paar vrije trappen in de eerste helft dicht bij een treffer.