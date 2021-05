De Ligt en Ronaldo moeten blijven vrezen voor mislopen CL, AC Milan maakt zeven goals

Na de 0-3 van vorige week bij Juventus - AC Milan waren het Atalanta Bergamo, AC Milan en Napoli dat op de tweede, derde en vierde plek stonden in de Serie A. Die plekken zijn goed voor een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Dat ticket heeft kampioen Internazionale al lang en breed binnen. Vanavond bezweek in elk geval geen van de ploegen die strijden om deelname aan het miljoenenbal onder de druk.



Nummer twee Atalanta Bergamo won met 2-0 van Benevento door goals van Luis Muriel en Mario Pasalic. Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens hadden een basisplaats terwijl Sam Lammers in de slotfase nog even in mocht vallen voor de ploeg die nu net als AC MIlan op 75 punten staat. De Rossoneri maakten gehakt van Torino: 0-7.



Bij rust stond het nog maar 0-2 voor AC Milan door goals van Theo Hernández en Franck Kessié, maar in de tweede helft was er geen houden meer aan. Na goals van Brahim Diaz en nogmaals Hernández maakte Ante Rebic een hattrick. De afwezigheid van de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic werd AC Milan deze keer dus bepaald niet fataal.