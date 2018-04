De laatste keizer, ga niet!

De verwachting is dat het Chongqing Lifan wordt, waar hij jaarlijks 35 miljoen euro kan verdienen en naar waar hij volgend jaar ook twee miljoen flessen wijn kan exporteren - Iniesta zit namelijk ook in de wijnbusiness. Maar niet voordat El Blanquito op grootse wijze afscheid neemt met de beker en het naderende landskampioenschap.



Doorgaans krijgen de aanvoerder en de reserveaanvoerder de Copa del Rey uitgereikt uit handen van de koning, maar de eer werd door Lionel Messi helemaal overgelaten aan Iniesta.



Met 34 prijzen is Iniesta de meest gelauwerde Spaanse voetballer ooit. Acht Spaanse titels, zes bekers, zeven Spaanse Supercups, vier keer de Champions League, drie keer het WK voor clubteams, drie Europese Supercups en met Spanje twee EK’s en één WK. En dat weten ook de Spaanse kranten AS en Marca: 'Ga niet' en 'De laatste keizer' zijn de teksten die de voorpagina's van de Madrileense georiënteerde kranten sieren.