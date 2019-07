De Jong wint met Sevilla in Boston van Nederlands getint Liverpool

De wedstrijd werd gespeeld op Fenway Park, normaal gesproken het honkbalstadion van Boston Red Sox. De kampioen van de Amerikaanse honkbalcompetitie (MLB) heeft dezelfde eigenaar als de winnaar van de Champions League, de Amerikaan John W. Henry. Luuk de Jong stond opnieuw in de basis bij Sevilla en kreeg in het eerste kwart van de wedstrijd drie goede kansen om de score te openen voor de ploeg uit het zuiden van Spanje. Zijn eerste schot met links ging naast, zijn tweede schot met links werd gekeerd door Liverpool-doelman Andy Lonergan (35) en vervolgens kopte de met rugnummer 34 spelende De Jong nog naast.



In de 37ste minuut kwam Sevilla dan alsnog op een verdiende voorsprong. De Spaanse vleugelaanvaller Nolito schoot vanaf links fraai raak in de verre kruising na een lage voorzet van aanvoerder Jesus Navas vanaf rechts. Sevilla kon de voorsprong niet volhouden tot de rust, want in de 44ste minuut maakte Divock Origi alweer gelijk. De Belgische spits, die zich vorig seizoen ook al scoorde in de Champions League tegen FC Barcelona (halve finale) en Tottenham Hotspur (finale), schoot van dichtbij raak uit een corner van de sterk spelende rechtsback Trent Alexander-Arnold.