De Jong vs. De Jong: kan Luuk eindelijk weer eens winnen van Frenkie?

Frenkie en Luuk de Jong stonden in hun tijd in Nederland met Ajax en PSV geregeld tegenover elkaar. De twee spelers waren in de seizoenen 2017/18 en 2018/19 elkaars concurrenten in de eredivisie. Beide internationals verruilden in de zomer van 2019 het regenachtige Nederland voor het zonnige Spanje. Frenkie ging naar FC Barcelona, Luuk naar Sevilla, waardoor de twee De Jongs opnieuw elkaars rivalen zijn. Een overzicht van hun eerdere vijf confrontaties.

Spanje

De meest recente ontmoeting tussen de twee Oranje-internationals eindigde in een gelijkspel. In La Liga kwam Luuk de Jong afgelopen oktober op bezoek bij het Barcelona van Frenkie en Ronald Koeman. De spits maakte voor Sevilla uit een corner de 0-1. Twee minuten later schoot Philippe Coutinho (vanavond geblesseerd) de 1-1 binnen, wat uiteindelijk de eindstand werd in Camp Nou. Dit was het enige gelijkspel tot nu toe tussen Luuk en Frenkie de Jong.

Bekijk hier het doelpunt van Luuk de Jong tegen FC Barcelona:

De eerste confrontatie in Spanje tussen de twee Nederlanders werd in oktober vorig jaar gespeeld. Het La Liga-duel eindigde toen in een klinkende 4-0 zege voor de Catalanen. Frenkie zag toen Luis Suárez, Arturo Vidal, Ousmane Dembélé en Lionel Messi scoren. Bij een 3-0 achterstand werd Luuk de Jong door trainer Julen Lopetegui na 65 minuten naar de kant gehaald.



In de wedstrijd van juni in Sevilla was Frenkie afwezig voor Barcelona wegens een spierblessure. Dat duel eindigde, met Luuk 69 minuten in het veld, in een bloedeloze 0-0.

Nederland

In de eredivisie speelden beiden drie wedstrijden tegen elkaar. Luuk was hierin het vaakst trefzeker (2 keer, Frenkie 0 keer), maar verloor ook het vaakst (2 keer). In de Arena won Frenkie de Jong met Ajax in het seizoen 2018/19 met 3-1. Deze wedstrijd was cruciaal voor het landskampioenschap. Na een rode kaart van Noussair Mazraoui maakte Luuk de Jong met een kopbal nog wel 1-1. In de slotfase scoorden Dusan Tadic en David Neres echter alsnog voor de Amsterdammers, waardoor de moeilijkste horde voor de behaalde 34ste landstitel werd overleefd.



In het begin van dat seizoen was Luuk juist de grote man in de topper. Hij was Frenkie, die de geblesseerde Matthijs De Ligt verving in het centrum van de verdediging, de baas. Hij maakte de 2-0 in het 3-0 gewonnen competitieduel in Eindhoven. Gastón Pereiro en Hirving Lozano maakten de overige doelpunten.

Luuk de Jong was Frenkie de Jong tijdens PSV-Ajax (3-0) in 2018/19 de baas.

Het eerste duel tussen de twee De Jongs werd gespeeld in december 2017. Ajax won toen de eredivisiewedstrijd gemakkelijk met 3-0 van PSV, Frenkie gaf de assist op de 2-0 van Lasse Schöne. Beide speelden 78 minuten mee in deze topper. Luuk werd in dat seizoen uiteindelijk, met vier punten meer, kampioen van Nederland met de Eindhovenaren. Bij de 3-0 (met een goal van Luuk) in Eindhoven in april van dat seizoen, was Frenkie geblesseerd.

Oranje

Bij het Nederlands Elftal spelen de twee De Jongs de komende jaren naar verwachting nog veel wedstrijden samen. Tot nu stonden zij in 16 interlands samen op het veld, waarvan er 7 werden gewonnen.



Frenkie (23) is bezig aan een uitstekend seizoen bij Barcelona, waarin hij in 25 wedstrijden al goed is voor 6 doelpunten en 3 assists. Luuk de Jong (30), die afgelopen zomer 2 doelpunten maakte in de Europa League-finale tegen Internazionale (3-2 zege), maakte 5 doelpunten in 28 wedstrijden voor Sevilla. De spits is dit seizoen minder vaak basisspeler dan vorig jaar, maar is een gewaardeerde kracht onder bondscoach Frank de Boer. Hij deed in alle zes interlands onder De Boer mee met Oranje, waarvan vier keer de hele wedstrijd.

Vanavond staat om 21.00 uur de heenwedstrijd in Andalusië op het programma. Op woensdag 3 maart is de return in Catalonië. De andere halve finale wordt morgen gespeeld en gaat tussen Athletic Bilbao en Levante.

Luuk de Jong en Frenkie de Jong speelden samen 16 interlands.