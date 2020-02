De Jong verwacht geweldige wedstrijd in Napels: ‘Nu gaat het er echt om’

VideoFC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong kan morgenavond (21.00 uur) in de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Napoli rekenen op een basisplaats. Hij kijkt uit naar het duel in Stadio San Paolo in Napels. ,,De spanning is bij deze wedstrijden een stuk groter dan in de groepsfase. Nu gaat het er echt om. Ik verwacht twee geweldige wedstrijden”, aldus De Jong op de website van de UEFA.