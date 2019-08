De Jong verspeelt met Barcelona ook punten in tweede uitduel

Nederlands getint Bologna draagt zege op aan zieke Mihajlović

0:28 Bologna sloeg op een emotionele avond diep in de blessuretijd alsnog toe. De Duitse Italiaan Roberto Soriano maakte tegen SPAL in de 93ste minuut de enige treffer (1-0). Mitchell Dijks en Stefano Denswil stonden in de basis bij Bologna, Jerdy Schouten bleef heel het duel op de bank.