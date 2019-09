De Jong tekent voor eerste treffer bij Barcelona

De Jong begon in de vorige drie competitieduels van Barcelona ook steeds in de basis, maar de van Ajax overgekomen middenvelder wist zijn stempel nog niet op het spel van de Catalaanse topclub te drukken. De 22-jarige speler uit Arkel blonk vorige week wel uit in de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Duitsland (2-4). Hij tekende in Hamburg voor de 1-1.



Tegen Valencia had De Jong slechts 7 minuten nodig om een assist én een goal op zijn naam te zetten. Lionel Messi, die nog altijd ontbreekt bij Barcelona, zag het vanaf de tribune glimlachend aan. De Jong werd de zestiende Nederlander die voor Barça heeft gescoord in La Liga. Johan Cruijff was in oktober 1973 de eerste.