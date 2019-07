De Jong klaar voor debuut: ‘Busquets en Rakitic hebben me goed geholpen’

De 22-jarige middenvelder uit Arkel liet op zijn nieuwe YouTube-kanaal al zien dat hij en zijn vriendin Mikky geslaagd zijn in hun zoektocht naar een huis in het centrum van Barcelona, maar afgelopen zaterdag stapte de selectie van FC Barcelona al in het vliegtuig naar Japan. De kampioen van Spanje doet daar mee aan de Rakuten Cup, waarin het zal gaan spelen tegen Chelsea (morgen 12.30 uur) en Vissel Kobe (zaterdag 12.00 uur), de ploeg van Andrés Iniesta en David Villa. Vervolgens speelt Barcelona in de voorbereiding nog tegen Arsenal (op 4 augustus in Camp Nou) en twee keer tegen Napoli, op 7 en 10 augustus in de Verenigde Staten. De titelverdediger in La Liga trapt de competitie vervolgens af op vrijdag 16 augustus met de uitwedstrijd bij Athletic Bilbao.

Vol lof voor Busquets en Rakitic

De Jong heeft zijn eerste interview met de Catalaanse sportkranten Mundo Deportivo en Sport, waar hij de afgelopen maanden veelvuldig van op de cover stond, inmiddels ook al achter de rug. Daarin blikt hij terug op zijn eerste week en kijkt hij met veel enthousiasme vooruit naar dit seizoen. “De concurrentie is groot, maar dat lijkt mij normaal bij een club als Barcelona, ​​een van de beste en grootste clubs ter wereld. Ik moet de komende tijd in de oefenwedstrijden en op de trainingen aan de technische staf laten zien dat ik er klaar voor ben om in de basis te starten,” zegt De Jong vol vertrouwen.



De Jong zal daarbij concurrentie krijgen van Ivan Rakitic en Sergio Busquets (allebei 31 jaar), maar de negenvoudig international van Oranje is de twee ervaren middenvelders juist enorm dankbaar voor hun hulp in zijn eerste week bij Barcelona. ,,Ik heb al veel met Rakitic gesproken. Hij is een geweldige speler die ik enorm respecteer. Ik ben niet naar Barcelona gekomen om zijn plek in te nemen,” zegt De Jong. Ook over Busquets, al tien jaar de vaste controleur op het middenveld van Barcelona, is hij lovend. ,,Alle spelers hebben me enorm gesteund, maar als ik er één moet noemen, dan is het Sergio Busquets. Als ik iets over de stad of de club wil weten, helpt hij me meteen. Mede door hem voel ik me hier meteen thuis.”