De Jong keert terug in de basis bij Barcelona

De Jong moest het in het midweekse competitieduel met Villarreal (2-1) doen met een rol als invaller. In de vorige vijf wedstrijden in La Liga had de van Ajax overgekomen middenvelder wel een basisplaats. Trainer Ernesto Valverde kan tegen Getafe geen beroep doen op Lionel Messi, die bij zijn rentree tegen Villarreal opnieuw geblesseerd raakte. De Argentijn, maandag weer uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld, kampt met een dijbeenblessure.



Ousmane Dembélé doet ook niet mee. De Franse vleugelspits heeft een hamstringblessure in zijn linkerbeen. De ernst van de kwetsuur is nog onbekend. De 22-jarige Fransman wordt de laatste jaren achtervolgd door blessures.