De Jong en Rakitic helpen Sevilla aan zege in Cádiz

Bayern München moet tegen Sevilla diep gaan voor Europese Supercup

25 september Bayern München heeft voor de tweede keer in de clubhistorie de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar, vorig seizoen al goed voor de tripple, had voor 20.000 toeschouwers in Boedapest wel veel moeite met Europa League-winnaar Sevilla. Javi Martínez maakte pas in de verlenging de winnende goal: 2-1.