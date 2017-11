De jacht op de laatste 9 WK-tickets: deze landen maken nog kans

In Afrika zijn alleen Nigeria (groep B) en Egypte (groep E) al zeker van een WK-ticket, maar in de overige drie kwalificatiepoules moet de beslissing nog vallen. De meeste ogen zullen gericht zijn op de kraker in poule C, waar Ivoorkust en Marokko op de laatste speeldag tegenover elkaar staan. Marokko, met de nodige eredivisiespelers in de gelederen, heeft voldoende aan een gelijkspel. Ivoorkust moet winnen, maar heeft wel het thuisvoordeel.



In groep A heeft Tunesië nog één puntje nodig om Congo-Kinshasa achter zich te houden en in groep D staat Senegal er het beste voor. De kwartfinalist van het WK van 2002 speelt nog twee keer tegen Zuid-Afrika en hoeft maar één van die twee duels te winnen om het WK te halen. Ook twee gelijke spelen volstaan om Zuid-Afrika, Burkina Faso en Kaapverdië onder zich te houden. Voor alle landen geldt: het is alles of niets. In de Afrikaanse kwalificatiezone zijn geen play-offs.