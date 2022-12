De interlandcarrière van André Onana bij Kameroen hing van incidenten aan elkaar

Doelman André Onana heeft besloten te stoppen als international van Kameroen. Dat meldt hij op sociale media. Onana vertegenwoordigde Kameroen in totaal 35 keer, maar de doelman had een haat-liefdeverhouding met zijn land. Met meer incidenten dan hoogtepunten werd een vertrek onvermijdelijk.

Na zijn debuut in het eerste van Ajax, kwam Onana ook al snel in beeld bij Kameroen. In september 2016 stond hij voor het eerst onder de lat tijdens een interland. Bij zijn debuut won hij met 2-1 van Gabon en al snel werd hij de eerste keeper van zijn land. Op dat moment wás Onana al een keer weggestuurd bij de nationale ploeg.

Als doelman van Jong Ajax werd hij namelijk al opgeroepen voor Kameroen. In de zomer van 2016 zou de selectie van Kameroen afreizen naar Frankrijk voor een interland, maar op het laatste moment liet Onana weten dat hij iets vergeten was, en dus ging hij terug naar huis op dat op te halen. Dat duurde vervolgens zo lang, dat Onana zijn vlucht miste. De volgende dag kwam hij alsnog naar Frankrijk gevlogen, waarop de bondscoach hem linea recta weer op het vliegtuig terugzette.

Quote Ik heb er alles aan gedaan om een oplossing te vinden, maar er was geen wil bij de andere partij André Onana

Een jaar later was Onana de vaste eerste keeper van Kameroen, maar ook toen zette hij kwaad bloed in zijn thuisland. Onana ging een belangrijke periode met Ajax tegemoet en meldde zich daarom af voor de Afrika Cup. Dat deed veel stof opwaaien, want er stond in de reglementen van de FIFA dat een speler verplicht is om zich te melden bij de nationale ploeg. Daardoor hing hem een schorsing bij zijn club boven het hoofd, maar zover kwam uiteindelijk niet.

Nadat het enkele jaren rustig was geweest rondom de doelman, deed zich de volgende rel rondom zijn persoon voor. Onana testte positief bij een dopingcontrole, waardoor hij negen maanden geschorst werd. Daardoor moest Kameroen weer tijdelijk op zoek naar een nieuwe doelman. Na 280 dagen keerde hij begin dit kalenderjaar terug op de Afrika Cup. Dat was overigens ook geen hele fijne rentree, want Onana ging daar tweemaal flink in de fout.

Het WK 2022 in Qatar bleek voor Onana zijn laatste klusje te zijn in het shirt van Kameroen. De eerste wedstrijd van de groepsfase stond hij nog op doel, maar daarna werd hij door bondscoach Rigobert Song uit de selectie gezet. Naar verluidt zou Song aan hem gevraagd hebben om minder risico in zijn spel te leggen, maar zou Onana dat hebben geweigerd. Na zijn mislukte WK heeft Onana besloten om definitief te stoppen als international en zo komt er een einde aan zes uiterst bewogen jaren.

„Elk verhaal, hoe mooi dat verhaal ook is, kent een einde”, schrijft hij in een statement. „Aan mijn verhaal bij het Kameroense elftal is nu een einde gekomen”, meldt hij verder. „Waar ik ook ga, zal ik de Kameroense vlag hoog blijven houden. Ik zal een fan blijven zoals de meer dan 27 miljoen Kameroeners dat bij elke wedstrijd zijn. Dank aan iedereen die in mij geloofde.”

„Ik heb er alles aan gedaan en al mijn energie erin gestoken om tot een oplossing te komen voor een situatie die een voetballer vaak meemaakt, maar er was geen wil bij de andere partij”, schreef hij destijds over zijn vroegtijdige WK-vertrek.