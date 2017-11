De Guzman in 2017 niet meer in actie door schouderblessure

Thomas vs Tapia 0-0 Nieuw-Zeeland en Peru komen niet tot scoren in pover duel

8:58 Nieuw-Zeeland en Peru zijn in hun eerste duel om een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland niet tot scoren gekomen. In een zeer pover duel in Wellington waren de kansen op de vingers van één hand te tellen. Woensdag valt de beslissing bij de return in Lima.